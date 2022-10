Alpini piacentini a Napoli per celebrare i 150 anni dalla fondazione

Il Corpo nazionale degli alpini in questi giorni celebra i 150 anni dalla fondazione a Napoli, la città in cui è nato.

Una delegazione piacentina, guidata dal presidente sezionale Roberto Lupi, partecipa alle celebrazioni.

La cerimonia clou in piazza Plebiscito è in programma questa mattina con la sfilata di tutte le bandiere dei reggimenti alpini insieme al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini, sul quale sono appuntate le 209 Medaglie d’Oro al Valor Militare meritate dagli appartenenti al Corpo. L’evento sarà marcato dall’omaggio agli alpini da parte delle Frecce Tricolori.

