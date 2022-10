“Da Wharol a Banksy”, la mostra diventa accessibile ai disabili grazie alla Pubblica

Il curatore della mostra “Da Wharol a Banksy” Luca Bravo e l’amministrazione comunale lo avevano annunciato: “Questa importante mostra – ospitata nel settecentesco palazzo Bertamini Lucca – potrà essere ammirata anche da persone diversamente abili e in carrozzina, grazie alla disponibilità della Pubblica Assistenza Valdarda”. E l’annuncio è diventato realtà: i primi visitatori che hanno sperimentato questa bella opportunità sono alcuni ospiti del centro residenziale San Rocco che si trova in via Montessori ed è gestito dalla cooperativa Coopselios. La Pubblica assistenza Valdarda ha messo a disposizione una sedia azionata elettronicamente che consente anche di fare le scale e soprattutto due militi volontari che hanno assistito le persone che ne avevano bisogno. Per il servizio si può chiamare il Comune e concordare la data di visita.

Tutti i particolari sull’articolo di Donata Meneghelli su Libertà.