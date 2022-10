Fuori strada con la moto da cross a Cicogni. Incidente anche sul monte Penna

Doppio incidente in moto stamattina sulle montagne del territorio. A Cicogni, frazione del comune di Alta Val Tidone, l’elisoccorso è intervenuto insieme ai vigili del fuoco per una caduta in moto da cross sul monte Mosso: l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Nella zona del monte Penna tra l’alta Val Trebbia e la Liguria, invece, un motociclista si è schiantato contro un ostacolo fisso. Presente, in questo caso, anche il soccorso alpino.

