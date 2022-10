Giornata mondiale osteoporosi. Visite gratuite e valutazione del rischio

Il 20 ottobre è la giornata mondiale dell’osteoporosi. L’Azienda Usl di Piacenza aderisce all’iniziativa proposta da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. La giornata dedicata alla salute delle ossa si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi precoce. Sul territorio sono state promosse quattro iniziative, cercando di raggiungere in maniera capillare la cittadinanza dei tre distretti e i diversi target interessati. La giornata è patrocinata dai Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola.

– A Castel San Giovanni, il reparto di Medicina interna, Centro di riferimento aziendale per le Malattie metaboliche dell’osso e l’osteoporosi, in collaborazione col Dipartimento di Onco-Ematolgia, propone alcune visite gratuite e valutazione del rischio di frattura ossea specificatamente pensate per le donne che sono in trattamento con terapia ormonale a seguito di un tumore mammario. Le pazienti sono state selezionate dagli internisti insieme agli oncologi sulla base di un fattore di rischio specifico ed è stato proposto loro direttamente un appuntamento in reparto, per una presa in carico facilitata e integrata.

– Nelle aree di mercato di Castel San Giovanni e a Fiorenzuola, nella mattinata di giovedì 20 ottobre saranno allestiti due gazebi informativi. I cittadini interessati potranno richiedere un colloquio motivazionale utile a favorire un cambiamento dello stile di vita. Assistenti sanitari e operatori formati della Medicina dello sport e Promozione della salute sono a disposizione dalle ore 9 alle 12. A Fiorenzuola saranno presenti anche le ostetriche, per un focus specifico sulle problematiche femminili.

– A Piacenza torna l’appuntamento con Gusta la prevenzione: la salute è nel piatto. Giovedì 20 ottobre, alle ore 18, a Eataly (Stradone Farnese) è previsto un incontro informativo con degustazione finale, insieme ai professionisti dell’Ospedale della Donna di Castel San Giovanni e della Breast Unit. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’associazione Armonia. L’incontro è gratuito ma è necessario prenotarsi su https://www.eataly.net/it_it/corsi/piacenza.