Furto di tablet alla scuola dei bambini: le sarte scendono in piazza per raccogliere fondi

La sarte dell’associazione “Mani di donna” scendono in piazza per i bambini della Tina Pesaro. Dopo il furto dei tablet, avvenuto subito all’inizio dell’anno scolastico, le sarte hanno deciso di avviare una raccolta fondi. Il ricavato servirà a ricomperare i tablet che vennero rubati durante un’incursione notturna nei locali della scuola elementare.

Domenica le volontarie allestiranno un gazebo in piazza XX Settembre. All’interno ci saranno scaldacollo, tovaglie ricamate a mano, borsette, pochette. Tutto quanto cucito a mano dalle sarte che hanno deciso di tendere una mano alla scuola e porre rimedio, per quanto riusciranno, ad una vera e propria ferita che quel furto odioso aveva lasciato in tutta la comunità.

