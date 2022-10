Monticelli, discarica abusiva data alle fiamme: incendio domato dai vigili del fuoco

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Fiorenzuola per domare l’incendio divampato nel tardo pomeriggio di oggi a Monticelli: ad essere data alle fiamme è stata una piccola discarica abusiva a cielo aperto, con rottami arrugginiti e vecchi pneumatici. Il rogo, divampato per cause da accertare (probabile che si tratti di atto doloso), rischiava di estendersi al bosco vicino. I vigili del fuoco, prontamente giunti sul posto, hanno scongiurato danni maggiori.

