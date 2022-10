Si frattura la caviglia sul sentiero sopra al Lago Nero: escursionista soccorso

Brutta disavventura per un 61enne di Collecchio durante un’escursione sui monti dell’Alta Val Nure: lungo il sentiero 11 sopra al Lago Nero (Comune di Ferriere) l’uomo si è fratturato una caviglia. Non riuscendo più a proseguire ha quindi allertato i vigili del fuoco di Bobbio e Piacenza e il Soccorso alpino Monte Alfeo. L’escursionista è stato quindi tratto in salvo dall’elicottero dei vigili del fuoco di Genova, che dopo averlo trasportato in una radura nei pressi del Passo Crociglia lo hanno affidato ai sanitari della Croce Rossa di Farini.

