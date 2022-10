Caratta, esce di strada e sbatte la testa. Trasportato all’ospedale di Piacenza

Per motivi ancora da chiarire, perde il controllo della propria auto e finisce nel canale lungo via Baselica a Carpignana, strada che collega Settima a Caratta. A causa dell’impatto, l’uomo classe 1964 ha sbattuto violentemente la testa contro il vetro, riportando un trauma cranico commotivo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Pubblica assistenza Val Nure, l’auto infermieristica del 118 e i vigili del fuoco che hanno contribuito a estrarre in sicurezza il ferito dal veicolo, una Mini Countryman. Allertato anche l’elisoccorso di Parma che è atterrato in un campo nei pressi dell’incidente. L’uomo è stato soccorso e stabilizzato; il medico rianimatore arrivato con l’elisoccorso ha in seguito preso la decisione di farlo trasportare con l’ambulanza al pronto soccorso di Piacenza. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. In via Baselica sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo Radiomobile di Bobbio per i rilevamenti del caso.