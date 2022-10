Duello tra anziani armati di bastone e corna di cervo. In tribunale scontro fra periti

Dopo un duello caratterizzato dall’utilizzo di armi particolari, si è tenuta nei giorni scorsi una sfida dinnanzi alla legge per sancire quale fosse il corpo contundente più pericoloso tra un bastone e le corna di cervo.

E’ quanto accaduto in tribunale a Piacenza dove i periti rappresentanti delle parti in causa hanno portato avanti differenti tesi riguardo la pericolosità delle armi coinvolte durante un scontro avvenuto in alta Val Trebbia, precisamente a Cerreto di Zerba. Protagonisti dell’acceso diverbio un ottantenne, armato di bastone e un settantaseienne che ha risposto impugnando corna di cervo.

La causa dello scontro sarebbe riconducibile a motivi di passaggio sui terreni privati. La dottoressa Novella d’Agostini, perito del settantaseienne ha rilevato che le ferite dell’ottantenne non erano compatibili con quanto effettivamente rilevato dai sanitari. “Queste lesioni sono più compatibili con una caduta al suolo”. Il dottor Alessandro Ciprani perito per l’altro imputato, ha parlato di ferite compatibili con calci e non con bastone.