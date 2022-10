Il marito morì di Covid, ma li misero vicini di letto. “Cerco la dottoressa per dirle grazie”

“Cerco la dottoressa dell’ospedale di Piacenza che, nella fase più dura e più caotica della pandemia, ebbe l’attenzione e la cura di mettere accanto il mio letto e quello di mio marito, che purtroppo dall’ospedale poi non uscì. Quella dottoressa ci ha permesso di passare gli ultimi giorni non divisi ma vicini, come abbiamo fatto per tutta la vita. Non lo dimenticherò mai. Vorrei ringraziarla di persona e con lei ringraziare quegli operatori sanitari che hanno dato e continuano a dare tanto per il malato”. A lanciare questo appello è Laura Martinoli di Fiorenzuola, moglie di Rino Musile Tanzi, commercialista, vittima del Covid nella primavera del 2020.

