Per evitare un tasso esce di strada e si ribalta con l’auto. Vigili del fuoco e 118 a Biana

Un tasso sbuca all’improvviso in mezzo alla strada, l’auto sbanda e finisce fuori dalla carreggiata. L’incidente è avvenuto in mattinata nei pressi di Biana, nel Comune di Ponte dell’Olio. Al volante del mezzo una donna che fortunatamente è rimasta ferita in maniera non grave.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna alla guida di una Citroen nel tentativo di evitare un animale selvatico, (in base a quanto riportato dopo l’incidente sarebbe stato un tasso) ha sferzato, perdendo il controllo del mezzo e ribaltandosi a lato della strada.

A causa del capovolgimento, l’autista seppur cosciente non è riuscita a uscire dall’abitacolo; per questo – oltre ai soccorritori della Pubblica assistenza Val Nure e dell’auto infermieristica del 118 di Farini – sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Piacenza. La donna è stata in seguito trasportata all’ospedale Guglielmo da Saliceto.