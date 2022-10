Frontale tra auto e furgone lungo la via Emilia a Pontenure: due feriti

Sono due i feriti rimasti coinvolti questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Pontenure, lungo via Emilia Parmense all’altezza dello stabilimento di Musetti. A scontrarsi frontalmente un’auto e un furgone: ad avere la peggio i due conducenti. Sul posto sono giunti i soccorritori con un’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo, un mezzo della Pubblica Assistenza di San Giorgio e l’autoinfermieristica del 118.

L’uomo alla guida del furgone, in condizioni serie, è stato trasportato in ospedale. L’autista dell’auto ha invece rimediato qualche contusione. Alla polizia stradale il compito di ricostruire l’accaduto. I vigili del fuoco di Piacenza si sono invece occupati della messa in sicurezza dell’area.