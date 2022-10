Gossolengo in festa. Mercanti di qualità e borse di studio agli studenti meritevoli

L’amministrazione comunale di Gossolengo e la pro loco hanno deciso di premiare pubblicamente in piazza Roma, attraverso la consegna di borse di studio, i ragazzi delle scuole elementari e medie che si sono distinti nello scorso anno scolastico. Le premiazioni si sono svolte in una giornata di festa a Gossolengo, con il centro del paese occupato dalle bancarelle dei Mercanti di Qualità che per tutta la giornata hanno animato la zona, anche con proposte per le famiglie e i più piccoli.

Sono quattro i bambini delle elementari che sono stati premiati dal sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri e dal segretario della pro loco Filippo Savi. La scelta della pro loco, che finanzia i premi, è stata quella di omaggiare lo studente ritenuto migliore per ognuna delle quattro sezioni della primaria presenti sul territorio. Una borsa di studio “lanciata” per la prima volta lo scorso anno e che punta a diventare una tradizione.

Per quanto riguarda le scuole medie, stavolta viene in soccorso l’amministrazione provinciale che, in collaborazione con la Banca di Piacenza, ha messo a disposizione i premi per gli studenti che si sono portati a casa un “nove” come voto finale. “Oggi si premia il frutto di costante impegno negli studi” ha commentato il sindaco.

