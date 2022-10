L’anticiclone non se ne va: caldo anomalo e niente precipitazioni fino a giovedì

Se da un lato le condizioni meteorologiche di questa prima metà del mese di ottobre stanno venendo incontro al desiderio di caldo degli italiani – o meglio: alla necessità di ritardare il più possibile l’accensione dei termosifoni per risparmiare sul gas e sulle bollette -, dall’altro portano con se una penuria di precipitazioni, solitamente caratteristiche del periodo autunnale, tanto attese per l’agricoltura e per reintegrare le scorte d’acqua delle falde e dei monti prosciugate da una estate torrida oltre misura.

Una situazione generata da un anticiclone sub-tropicale “strano per questo periodo e persistente – spiega Vittorio Marzio di MeteoValnure.it -, bloccato nella sua posizione e destinato a rimanere almeno fino a metà settimana. Le temperature sono superiori di 4-5 gradi rispetto alle media di stagione – prosegue l’esperto – e le conseguenze sono foschie mattutine anche a causa della mancanza di ricircolo d’aria alle basse quote”.

“La conseguenza peggiore à l’assenza di precipitazioni – spiega ancora Marzio – che sono del 25-30% in meno rispetto agli standard e da inizio ottobre sono praticamente a zero”.

La speranza per il momento è riposta in un vortice ciclonico che dalla seconda metà della settimana dovrebbe scendere da nord-ovest, portando con se le piogge.