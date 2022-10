Polveri sottili, a Piacenza superati i limiti per tre giorni consecutivi

Da tre giorni i limiti di polveri sottili a Piacenza sono stati superati. Nella giornata di ieri la stazione Arpae di Montecucco ha registrato 80 microgrammi per metrocubo, il limite è 50 mentre la Giordani Farnese in centro si è fermata a 72. Livelli “fuorilegge” anche in provincia, a Besenzone (67).

Anche sabato i livelli sono risultati oltre il limite, 77 microgrammi per metrocubo a Montecucco, 62 Giordani Farnese e 65 Besenzone.

Gli sforamenti sono iniziati nella giornata di venerdì 14 ottobre quando sono stati registrati a Montecucco 57 microgrammi per metrocubo, 56 alla Giordani Farnese e 52 a Besenzone.

Le giornate di sforamento consentite dall’Unione Europea in un anno sono 35, a due mesi e mezzo dalla fine dell’anno, le giornate fuorilegge sono state 25 per la Giordani Farnese, 24 per Montecucco, 20 a Besenzone, 7 a Lugagnano.