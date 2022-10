Sviluppo e valorizzazione del territorio, in comune l’assessore regionale Corsini

“Un incontro proficuo, che è stato occasione per avviare un confronto costruttivo e costante sui grandi temi che riguardano lo sviluppo e la valorizzazione del territorio”: così il sindaco Katia Tarasconi sintetizza i contenuti della riunione, tenutasi stamani 17 ottobre, in Municipio a Piacenza, con l’assessore a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio della Regione Emilia Romagna, Andrea Corsini.

Un appuntamento istituzionale cui hanno preso parte anche la presidente della Provincia Monica Patelli, gli assessori comunali Adriana Fantini e Simone Fornasari, insieme al dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale Massimo Sandoni. “Abbiamo molto apprezzato – sottolineano Tarasconi e Patelli – la disponibilità dell’assessore Corsini all’ascolto, al dialogo e a un impegno condiviso in tutti gli ambiti che sono oggetto delle sue deleghe e che sono legati, peraltro, sotto molteplici punti di vista. Promuovere la rete del commercio locale, ad esempio, significa garantire infrastrutture adeguate e servizi efficienti, ma anche dare impulso all’attrattività turistica, generando un circolo virtuoso che pone in primo piano, oggi più che mai, la questione della sostenibilità come elemento strategico e imprescindibile”.

“Questo è il primo – rimarca il sindaco Tarasconi – di una serie di incontri l’amministrazione comunale intende portare avanti nei prossimi mesi, ponendo le basi per una collaborazione sempre più stretta e propositiva tra le istituzioni locali e la Regione”.