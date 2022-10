Castel San Giovanni: Comune chiede 640mila euro per il campo tre del Soressi

Castel San Giovanni punta a riqualificare il campo da calcio numero tre dello stadio Pinetto Soressi. All’interno del bando nazionale “Sport e periferie”, il comune capoluogo della Val Tidone ha chiesto un finanziamento di 640mila euro. I fondi serviranno a trasformare l’attuale fondo in erba naturale a erba sintetica, e a illuminare il campo per renderlo utilizzabile anche nelle ore notturne. Le squadre della Castellana – Fontana e del San Filippo Neri devono letteralmente contendersi i campi visto l’alto numero di iscritti. A questi si aggiungono amatori e le squadre esterne. Sfruttare il campo numero tre anche in orario serale aumenterebbe l’utilizzabilità degli spazi, consentendo a tutti i richiedenti e gli utilizzatori ritmi più rilassati e consentendo anche di introitare qualcosa in più per l’affitto.

