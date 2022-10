L’amore delle figlie, dal blog dell’insegnante scomparsa nasce un libro

Da oltre un anno la voce di Rossella Groppi, indimenticata insegnante del liceo Cassinari, manca. Manca agli amici, agli studenti, ai colleghi, ma anche ai tanti piacentini che negli anni l’avevano conosciuta, ne avevano apprezzato la sensibilità, l’entusiasmo, la capacità straordinaria di ascoltare le parole degli altri. “Piovonoparole” è il titolo del libro che raccoglie le sue di parole, quelle dell’insegnante e ricercatrice scomparsa prematuramente nel luglio dello scorso anno a causa di una malattia incurabile: il volume nasce dall’omonimo blog che Groppi curava con attenzione e passione e i cui testi oggi sono finalmente stampati su carta. Il merito va alle due figlie della docente, Giorgia e Federica Nani, ma anche alla casa editrice piacentina Le Piccole Pagine di Sandro Beretta che ha pubblicato il volume. La presentazione si è svolta nel giardino di palazzo Ghizzoni Nasalli a Piacenza.

“Ci piaceva l’idea di ricordarla in maniera concreta, attraverso le sue parole – spiega la figlia Giorgia – leggerle in un certo senso è come risentire la sua voce, chiacchierare con lei. La nostra mamma ha sempre considerato la parola come uno strumento di conoscenza di sé e così la utilizzava sia nel suo lavoro con gli studenti sia per se stessa”.

Il libro, la cui copertina è stata realizzata dall’amica-collega Alessandra Repetti, raccoglie anche alcune immagini presenti sul blog ma rielaborate dai ragazzi del liceo Cassinari: del resto al “suo” liceo Groppi era particolarmente affezionata e la conferma è stata data dalle tante colleghe presenti come Camilla Trasciatti e Patrizia Vezzosi, che fra l’altro hanno curato il libro “Piovonoparole” insieme alla storica Iara Meloni.