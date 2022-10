Nelle scuole piacentine arriva la graphic novel per ricordare il generale Dalla Chiesa

La storia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. con il volume “Le stelle di Dora”. arriva nelle biblioteche degli istituti superiori del piacentino.

Il volume era stato presentato nel settembre scorso nell’aula magna della scuola per ufficiali dei carabinieri di Roma ed è stato realizzato per celebrare la figura del generale di Corpo d’Armata Dalla Chiesa in occasione del 40° anniversario della sua uccisione.

La pubblicazione di questa graphic novel è stata realizzata dalla stato maggiore della Difesa e dal comando generale dell’Arma per un pubblico giovanile, cronologicamente distante dagli eventi in esame, quale significativa occasione per divulgare e sostenere i valori che hanno ispirato la straordinaria vita di un fedele servitore dello Stato quale il generale Dalla Chiesa.

La progettualità si pone anche l’ambizioso scopo di stimolare nei giovani il significato del sacrificio, della responsabilità civile e del senso delle Istituzioni, suscitando in loro la voglia di conoscere e approfondire pagine fondamentali della storia recente del nostro Paese.

L’opera è un romanzo illustrato che racconta tante vicende della vita professionale del generale, dai brillanti risultati ottenuti nella lotta contro il terrorismo e contro le Brigate Rosse sul finire degli anni ’70, al suo impegno costante in prima linea contro la mafia, sino al giorno della sua morte, avvenuta a Palermo il 3 settembre del 1982. Nel testo, poi, sono riportati anche aspetti della vita familiare del generale, attraverso una corrispondenza privata con la prima moglie Dora, alla quale è dedicato il titolo.

A cura dei carabinieri di Piacenza, il libro è in corso di distribuzione ai dirigenti scolastici dei licei, degli Istituti tecnici e professionali secondari di secondo grado del territorio provinciale che lo metteranno a disposizione degli studenti direttamente nelle biblioteche degli istituti.