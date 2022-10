Boato e tanti feriti. Domani esercitazione di Anpas vicino ai giardini Margherita

Una grande boato tra via Abbondanza, via Benedettine e via Giarelli con feriti e persone da soccorrere. E’ quanto succederà domani nei pressi dei giardini Margherita. No, non è una minaccia, ma l’avviso riguardante l’esercitazione promossa dal comitato provinciale di Anpas con l’obiettivo di valutare la capacità di verificare l’evento da parte dei presenti nell’area identificata, e il coordinamento tra soccorritori e i vari enti e persone che si troveranno sulla scena.

L’esercitazione formativa consisterà quindi nella simulazione di uno scoppio e della conseguente evoluzione dello scenario. I dettagli operativi non saranno comunicati precedentemente agli operatori delle Pubbliche Assistenze della rete Anpas che interverranno in modo da garantire “l’effetto sorpresa”.

All’interno dell’esercitazione ci saranno anche alcune “persone in difficoltà” che a causa di problemi fisici o di attacchi di panico non saranno in grado di muoversi autonomamente. I “feriti” saranno truccati e preparati secondo le patologie target dal Gruppo Truccatori e Simulatori di Anpas. “Questa modalità permette la ricostruzione di casi quasi identici alla realtà, in termini di scenario simulato e di trucco dei pazienti” precisano i promotori.

Al termine dell’esercitazione si terrà un debriefing operativo tra tutti i vari enti intervenuti. L’attività sarà possibile grazie alla preziosa collaborazione con la Prefettura di Piacenza. “Grazie come sempre al Prefetto e a tutto lo staff manageriale della Prefettura, particolarmente attivo e propositivo anche quando si tratta di iniziative atte a testare la reattività e le capacità delle organizzazioni che normalmente intervengono su scenari di emergenza – le parole di Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale di Anpas -. L’interazione tra vari enti, forze dell’ordine, 118 Polizia Locale, è strategica per la buona riuscita degli interventi che si vivono nella quotidianità. Un ringraziamento ulteriore ai Vigili del Fuoco di Piacenza, che oltre alle evidenti capacità conservano un entusiasmo contagioso.”