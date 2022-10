Che Classe! Oggi il primo codice bonus per giocare e ricevere quattro punti

È iniziato lunedì il nostro viaggio nella sesta edizione di Che Classe, e già oggi abbiamo una piccola novità, annunciata ed attesa dai tanti di voi che vogliono sostenere le scuole piacentine.

Oggi infatti è la prima occasione di dare uno “sprint” in più alle vostre votazioni: nella galleria del Centro Commerciale Gotico infatti troverete il primo codice bonus di questa edizione!

Un codice preziosissimo, una vera e propria “bacchetta magica”, che trasformerà il valore del vostro voto giornaliero da 1 punto a 4 punti!

Basta infatti inserire in modo corretto il codice dopo aver selezionato la classe da sostenere, e il codice alfanumerico aggiungerà 3 punti ogni volta che lo userete.

E ogni mercoledì e domenica, ne troverete uno nuovo!

Questo codice potrà essere utilizzato sia il giorno stesso, sia nei giorni successivi, fino all’arrivo di un nuovo codice.

Per chiarezza, il codice che sarà esposto oggi, così come tutti quelli esposti al mercoledì, potrà essere inserito nella pagina della votazione appunto al mercoledì, al giovedì, venerdì e sabato.

Alla domenica sarà necessario recarsi al Centro Commerciale Gotico, trovare ed annotarsi un nuovo codice, che potrà essere utilizzato alla domenica stessa, e poi al lunedì e al martedì.

Non vi resta altro che programmare i vostri consueti giri di shopping, o viaggi per spese settimanali, in funzione di questa preziosa opportunità!