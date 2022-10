A Gragnano i ragazzi delle scuole scoprono e ripuliscono una discarica

Sono ormai talmente parte della nostra vita quotidiana che ormai non ci accorgiamo neanche più della loro presenza. Ma quando qualcuno sceglie di non essere indifferente e di puntare la lente di ingrandimento, come hanno fatti i ragazzi delle scuole di Gragnano, ecco che iniziano ad accumularsi sacchi su sacchi. Sacchi di rifiuti, ovviamente, quelli di cui sono andati a caccia nei giorni scorsi i giovani delle scuole medie armati di guanti, pinze e buona volontà grazie all’iniziativa “Puliamo Gragnano”, promossa dall’amministrazione comunale con l’associazione Ekoclub.

I ragazzi si sono divisi in due gruppi, accompagnati da volontari: uno ha setacciato principalmente la zona adiacente il cimitero, mentre il secondo ha ripulito parte della pista ciclabile tra Gragnano e Casaliggio e un’area abbandonata adiacente il supermercato. Proprio qui i ragazzi si sono imbattuti in una vera e propria discarica: dal piazzale e tra la vegetazione sono spuntate bottiglie di vetro e plastica, avanzi di cibo, vestiti e molto altro. In poco tempo dal piazzale in ghiaia apparentemente pulito sono spuntati circa dieci sacchi pieni di ogni tipo di rifiuto. E così, il vicino supermercato li ha “ripagati” offrendo loro la merenda e altri sacchi per proseguire la raccolta.

