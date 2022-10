Infermieristica, gli studenti passano da 80 a 120. Tre nuove aule

Martedì 25 ottobre la sede piacentina del corso di Studi in Infermieristica dell’Università di Parma farà da teatro al debutto delle matricole del corso di laurea in Infermieristica che quest’anno registra un’importante novità: l’aumento del numero di studenti ammessi al primo anno, che passano da 80 a 120. Per far posto al nuovo contingente, sono state allestite tre aule con una maggior capienza: tutte superiori ai 100 posti.

Nei prossimi giorni prenderanno avvio anche le lezioni per gli studenti del secondo e terzo anno: 170 studenti iscritti alla triennale parte della Classe L/SNT1 delle professioni Sanitarie dell’Università di Parma. Le lezioni si svolgeranno in presenza.