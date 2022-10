Provincia, il presidente Patelli incontra il colonnello Breda. “Collaborazione concreta”

Il presidente della Provincia di Piacenza, Monica Patelli ha ricevuto questa mattina, in visita ufficiale, il colonnello Pierantonio Breda, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, nel palazzo di corso Garibaldi per un saluto istituzionale e per un primo momento di confronto e condivisione.

“È stato un piacere dare il benvenuto al colonello Breda. L’incontro è stato occasione per confermare il rapporto di sinergia e collaborazione con il comando provinciale dei Carabinieri di Piacenza. Confermo – ha detto il presidente Patelli – la totale disponibilità dell’amministrazione provinciale, in linea con quanto accaduto in passato, a proseguire con la concreta e proficua collaborazione volta a tutelare e qualificare la vita dei cittadini sul nostro territorio. Come sempre, ho trovato nel comandante quello spirito che fa dell’Arma dei Carabinieri un prezioso e fondamentale supporto per le Istituzioni e la comunità. Buon lavoro al nuovo Comandante e un ringraziamento al colonnello Abrate, che in questi anni ha saputo spendere con generosità la sua competenza e la sua esperienza per il nostro territorio”.