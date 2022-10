“Youz”: per la prima volta a Piacenza il forum giovani dell’Emilia Romagna

Venerdì 21 ottobre Piacenza per la prima volta ospiterà, a partire dalle ore 16 presso il Laboratorio Aperto dell’ex Chiesa del Carmine, l’evento “Youz”, il forum giovani organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, con il supporto di Art-Er Attrattività Ricerca Territorio, in collaborazione con il Comune di Piacenza e con la partecipazione di Its e Cpi del territorio. Il progetto Youz nasce lo scorso anno come strumento di relazione, dialogo e confronto con le generazioni Y e Z, allo scopo di raccogliere le loro proposte per la definizione partecipata delle future politiche regionali e territoriali. L’obiettivo per quest’anno è tradurre tali proposte in azioni concrete da mettere in campo. Youz rappresenta quindi un momento di confronto e di ascolto dedicato ai giovani tra i 16 e i 34 anni: il tema portante della tappa piacentina è GreenER, che mette al centro la sostenibilità ambientale, l’economia circolare e la mobilità sostenibile, nonché la partecipazione e cittadinanza europea e il contrasto al fenomeno Neet.

“Siamo fieri – sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili, Francesco Brianzi – di ospitare per la prima volta questo importante percorso che la Regione ci propone, e che ha l’obiettivo di avvicinare ulteriormente alla politica, alla partecipazione e a tematiche di attualità, come la sostenibilità, i giovani del nostro territorio. Coinvolgere i giovani è un compito complesso e delicato: ci sono aspettative, consapevolezze, possibilità e opportunità diverse, per le quali serve cura, relazione, ascolto. Penso che proprio questa complessità renda ancor più significativa la scelta di portare questa esperienza nella nostra città: un’esperienza che contiamo di proporre nuovamente, di concerto con tutta l’Amministrazione e la Regione Emilia-Romagna, negli anni a venire. Abbiamo infatti una grande responsabilità: valorizzare il protagonismo dei giovani, nell’entusiasmo e nelle idee, ma anche nella crescita personale e nelle responsabilità che questo comporta. Youz fa esattamente questo, perciò dobbiamo sostenerlo”.

Nel corso della giornata, ai saluti istituzionali seguirà un breve intervento dedicato all’Anno Europeo dei Giovani 2022, a cura di EuropeDirect ER, e la presentazione del network di transizione scuola-lavoro “StartNet Youth”. La prima parte introduttiva lascerà quindi spazio al vero fulcro dell’evento Youz: i due laboratori partecipativi. Nel primo, facilitato da personale Housatonic e Art-ER, i giovani avranno l’occasione di esprimere la propria opinione sulle Linee di indirizzo e di azione per le nuove generazioni riguardanti la sostenibilità ambientale, e più in generale sulle tematiche sociali che li riguardano in prima persona. I partecipanti potranno dare voce alle proprie idee e confrontarsi con i coetanei, esponendo infine i punti fondamentali emersi dalla discussione direttamente ai rappresentanti regionali e territoriali, responsabili per lo sviluppo delle politiche giovanili. Il secondo laboratorio è invece rivolto ai rappresentanti degli enti locali e agli operatori dei servizi per i giovani. Partendo dalla mappatura delle realtà che si occupano dei giovani all’interno del territorio e attraverso momenti di confronto e di lavoro in gruppo, il laboratorio ha come scopo la messa in rete, la valorizzazione e la condivisione delle progettualità e delle risorse presenti, per il conseguente avvio di un percorso partecipativo che coinvolga le realtà del territorio e gli operatori di servizi per i giovani. A seguito della restituzione in plenaria dei laboratori, trasmessa in diretta web radio da Pc Radio Cult, media partner dell’evento, è previsto un momento ricreativo, in cui i partecipanti all’evento potranno degustare un aperitivo a base di prodotti locali sulle note di Domergue in concerto live. A concludere la serata il dj set di TeeePeee, accompagnato dallo spettacolo di visual art firmato Rorschach – Visual Project.

Durante tutta la giornata rimarranno a disposizione banchetti informativi allestiti dai centri di aggregazione giovanile comunali e da diverse associazioni attive sul territorio: chi fosse interessato potrà ricevere informazioni sulle attività in programma, in una vera e propria fiera delle opportunità per i giovani di Piacenza. Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento è possibile consultare il sito https://www.youz.emr.it/tappe/piacenza.