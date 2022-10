“In largo Erfurt spaccio, risse e aggressioni, servono telecamere e più controlli”

“Qui le aree verdi si sono trasformate nel regno senza regole di gruppi di extracomunitari”. È l’allarme lanciato da un gruppo di residenti di largo Erfurt, quartiere di Piacenza tra via Conciliazione e via Calciati. “Non si vive in modo tranquillo, l’insicurezza è totale. Vogliamo le telecamere di videosorveglianza e una maggiore presenza delle forze dell’ordine”. I timori dei cittadini sono diventati una voce unica e, da qualche giorno, anche una petizione promossa di porta in porta, tra i grossi condomini e le attività commerciali della zona. “Stiamo andando avanti a raccogliere le firme, le persone che vivono e lavorano a largo Erfurt – spiegano – non ne possono più”. La situazione denunciata dagli abitanti è chiara: bivacchi, degrado, urla e risse, ma anche movimenti sospetti, “qua le bande di extracomunitari spacciano – dice qualcuno – le bustine vengono nascoste nei buchi dei lampioni”.

“Guardate qui – indica poi un residente – il sangue dell’ultima aggressione in largo Erfurt è ancora sui muri. Ogni giorno, le bande di extracomunitari occupano il giardino pubblico con bottiglie di alcolici comprate nei vicini discount. Si ubriacano, litigano e urlano, noi non siamo liberi di uscire di casa in piena serenità”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: