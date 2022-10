Affari immobiliari in crescita, ma prezzi stabili. “Unici aumenti nelle frazioni”

Dopo la forte contrazione del 2020, l’anno della pandemia da Covid, nel Piacentino il mercato delle compravendite immobiliari segna una ripresa evidente. “Il territorio registra un incremento del 29,5 per cento in termini di compravendite nel settore residenziale, più o meno in linea con quello commerciale. Se da una parte le transazioni risultano in crescita, dall’altra però i prezzi sono stabili. In città l’unico lieve aumento si riscontra nelle frazioni e nel semicentro, la zona esterna alle mura, senza dimenticare le numerose richieste per le case in provincia“. E’ l’analisi del ricercatore Davide Marchettini, esperto dell’università Cattolica che ha condotto la presentazione dell’Osservatorio sul mercato immobiliare di Piacenza e provincia di Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) per l’edizione 2021. Il convegno si è svolto oggi pomeriggio nella sede di Confindustria, in via 4 Novembre.

