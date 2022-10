Il diamante dei boschi di Vernasca è finito sulle tavole dei più poveri di Roma. Alla mensa della Caritas di Colle Oppio sono state cucinate infatti le tagliatelle con i tartufi benedetti da Papa Francesco, servite a più di quattrocento senzatetto in difficoltà economica e sociale.

I frutti della terra, per l’occasione voluta dall’Associazione Nazionale Tartufai Italiani, Caritas e Santa Sede, sono arrivati da tutta Italia, da ogni regione. A rappresentare l’Emilia-Romagna è stata un’unica provincia, Piacenza, presenti Giuseppe Crescente, piacentino e referente regionale dell’associazione, e Marco Comini, che a 38 anni ha scelto di tornare alla vita nei campi dell’instancabile nonno Aldo a Vernasca.

“I nostri tartufi, trovati non solo a Vernasca ma anche nelle altre valli, sono stati benedetti da Sua Santità e mi commuove pensare che possano aver regalato un momento diverso, un pensiero, a chi si trova in difficoltà”, spiega Comini. “Penso siano incontri unici nella vita, sì, sono ancora emozionato”.

Tornato da Roma ai suoi boschi, Marco, premiato a luglio per la sua “agricoltura eroica”, è riuscito a trovare non pochi tartufi: “Sarà stata la benedizione”, sorride. In realtà l’annata è davvero difficile: “I prezzi sono molto alti e si fa fatica a reperire il prodotto. Colpa della siccità e degli attuali 25 gradi”.

