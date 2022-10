Il grido di allarme del Maruffi: “Il caro energia ora è un dramma”

E’ un grido d’allarme quello che si leva dal Maruffi, storica residenza sanitaria assistenziale che ha due sedi, in via Roma e via Lanza, dove sono ospitati in tutto 94 anziani. La cooperativa Proges, che da un anno ne ha assunta la gestione, denuncia le ripercussioni insostenibili del caro energia in un settore delicatissimo come quello dei servizi alla persona.

Basta il dato delle bollette del gas a rendere evidente la situazione: per il periodo che arriva fino al 31 agosto di quest’anno, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il costo è quasi triplicato: si è passati dai 40.600 del 2021 ai 114.297,79 euro del 2022.