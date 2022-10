In visita a Palazzo Farnese il console generale del Perù a Milano

Gli assessori Christian Fiazza e Serena Groppelli hanno ricevuto stamani, a Palazzo Farnese, il console generale del Perù a Milano, ambasciatore Augusto Salamanca Castro, in occasione della sua presenza a Piacenza per incontrare la presidente Mary Russell e l’amministratore Paolo Cavezzali dell’associazione culturale “Amici del mondo”. L’incontro istituzionale si è concluso con la visita ai Musei Civici di Palazzo Farnese, guidata dalla direttrice Antonella Gigli che ha accompagnato la delegazione diplomatica alla scoperta del patrimonio storico e artistico delle diverse Sezioni.

“Un’opportunità importante – sottolineano gli assessori Fiazza e Groppelli – di promozione territoriale e reciproca conoscenza, che ci ha permesso anche di approfondire la preziosa attività dell’associazione Amici del Mondo, in prima linea nell’organizzazione di eventi e iniziative a scopo benefico che hanno creato, in questi anni, un ponte di solidarietà anche con l’America Latina e con il Perù in particolare”.