Banda in azione nella notte: svaligiate due farmacie. “Tre minuti per colpire”

Doppio colpo nella notte ai danni di due farmacie piacentine. I furti sono avvenuti alla farmacia Rastelli di via Emilia Pavese in città e alla farmacia di Sant’Antonio. Divelte le saracinesche, i malviventi sono entrati e hanno portato via il fondo cassa, per un bottino complessivo stimato in alcune migliaia di euro.

A mettere a segno i colpi potrebbe essere una banda di specializzati che agisce con le stesse modalità. Il sospetto è che possa trattarsi della stessa banda che ha rubato anche nelle farmacie di diversi comuni del Lodigiano. Le indagini della polizia sono in corso.

Francesca Sechi titolare della farmacia di Sant’Antonio ha spiegato che il colpo è avvenuto intorno alle 4 di notte ed è stato fulmineo. Erano in tre, uno faceva il palo due sono entrati, puntavano alle casse e hanno agito in tre minuti. L’allarme è suonato e le forze dell’ordine sono arrivate sul posto ma i malviventi erano già fuggiti.