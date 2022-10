Manifestazione contro la guerra, Federconsumatori Piacenza si unisce

Anche Federconsumatori Piacenza aderisce alla manifestazione nazionale “Europe for Peace” indetta a Roma il 5 novembre dalla “Rete italiana per la pace e il disarmo”.

“E’ giunto il momento – si legge in una nota di Federconsumatori – di far tacere le armi e di far parlare la Pace, accogliendo l’appello indignato di Papa Francesco e delle numerose associazioni e forze sociali che, come Federconsumatori, si riconoscono nelle ragioni del contrasto alla guerra e alla violenza. Diventa improcrastinabile indire una conferenza internazionale per la pace, sotto l’egida dell’Onu, per concludere gli accordi più giusti tra le forze belligeranti e ripristinare il diritto internazionale violato”.