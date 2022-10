Scuola, da aprile 2023 nuovo menù approvato dall’Ausl per le mense della provincia

Da aprile 2023 il menu delle mense scolastiche del Comune di Piacenza sarà introdotto in tutte le scuole della provincia. Di fatto il nostro territorio comunale diventa un vero e proprio laboratorio di sperimentazione di alcune nuove ricette: quelle più gradite verranno introdotte nel nuovo menu stabilito dall’Ausl e uguale in tutta la provincia, Piacenza compresa.

Se n’è parlato attorno alla tavola apparecchiata nella mensa scolastica della scuola Pezzani che ha ospitato l’assessore Mario Dadati e l’atleta olimpionico e campione europeo di salto triplo Andrea Dallavalle: presenti anche la dietista incaricata per il controllo qualità Monica Maj, Valentina Serio e Milena Montani del Comune, la responsabile di Cir food Rossella Soncini e la responsabile del centro pasti Laura Dallagiovanna.

Per celebrare la giornata mondiale dell’alimentazione che quest’anno si è focalizzata sul tema “Non lasciamo indietro nessuno”, Dadati e Dallavalle hanno pranzato coi 350 alunni della scuola: per l’occasione l’assessore ha evidenziato il fatto che a partire dal prossimo aprile il menu elaborato per i 550 pasti erogati nelle mense scolastiche di Piacenza sarà esteso alle scuole dell’infanzia ed elementari, ma anche ai nidi della provincia.

“È la testimonianza del fatto che lavorando assieme si trovano delle soluzioni innovative e utili per rendere tutto il sistema più efficiente e ottimizzare le risorse – è il commento di Dadati – il tutto nell’ottica di estendere quello che a tutti gli effetti è un servizio di qualità”.