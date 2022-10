“Viaggio a Roma per pilotare il Csm”: assolto il giudice piacentino Bersani

Il giudice piacentino Giuseppe Bersani, attualmente in servizio nella sezione civile del tribunale di Alessandria, è stato assolto dall’accusa di corruzione nel processo con rito abbreviato che si è concluso ieri mattina a Roma. La vicenda è quella del viaggio romano, organizzato insieme all’avvocato di Piacenza Virgilio Sallorenzo, per favorire la nomina a presidente del tribunale di Cremona del collega magistrato Tito Ettore Preioni, all’epoca in servizio a Lodi.

Per Sallorenzo e Preioni il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, Bruno Azzolini, ha pronunciato un “non luogo a procedere”. Per tutti la formula assolutoria usata è “il fatto non sussiste”. Soddisfazione per l’esito del processo è stata espressa dai difensori.

I dettagli nell’articolo di Paolo Marino su Libertà