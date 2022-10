“Manupausa”, il profilo che spopola dedicato a un tabù, Manuela: “Aiuto le donne”

Manuela Peretti ha 50 anni quando comincia a chiedersi che cosa stia accadendo al suo corpo e alla sua mentre. Dopo un continuo peregrinare da un medico all’altro scopre di avere a che fare con i sintomi della perimenopausa, di cui non sapeva nulla perché nessuno l’aveva mai informata. Per aiutare le altre donne Manuela fonda, due anni fa, il progetto “Manupausa”. Un profilo social su Facebook e Instragram con un gioco di parole che unisce il suo nome alla parola menopausa. Una tematica considerata ancora un tabù in Italia.

“Non se ne parla – spiega Manuela – e questa “omertà” ha lasciato me e tante altre donne nel limbo di una trasformazione inevitabile quanto gestibile se la conosci a fondo”. Cosa mi ha spinto a fondare “Manupausa”? “Ho voluto creare questo profilo per supportare tutte quelle donne che come me stanno affrontando o affronteranno questo inevitabile cambiamento mettendo a disposizione informazioni e suggerimenti con il supporto di tantissimi professionisti per cambiare il nostro modo di pensare e vivere la menopausa”.