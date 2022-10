Rifugi, tende e arrampicate: l’Avis di Ponte dell’Olio dona giochi per l’avventura

Due nuovi giochi per sperimentare l’avventura sono stati donati dall’Avis comunale di Ponte dell’Olio alla scuola dell’infanzia paritaria “Giovanni Rossi”. Un regalo molto gradito dai circa 100 bambini che ieri hanno ufficialmente ricevuto i giochi dai rappresentanti dell’Avis, capitanati dal presidente Gabriele Montanari.

Li hanno accolto nel salone della scuola insieme alla coordinatrice Tiziana Milza e alle insegnanti.

I piccoli rifugi con tende e pareti di arrampicata, che saranno collocati nelle due aree verdi della scuola, sono stato benedetti dal vicario parrocchiale don Omar Bonini e stati acquistati con una parte delle offerte raccolte dalla rassegna dialettale del mese di luglio. Una parte era stata donata alla parrocchia.

L’incontro tra Avis e i bambini è stato l’occasione per fare conoscere l’associazione dei donatori di sangue e il gesto del dono che, pur se piccolo per qualcuno, può diventare grande per qualcun altro.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà