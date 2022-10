Rivergaro, previsti quattro interventi per la sicurezza stradale da 145mila euro

Da una parte ci sono troppe buche, dall’altra la strada è troppo stretta; altrove si rischiano allagamenti per le piogge intense e su qualche marciapiede dissestato c’è il pericolo di inciampare. A Rivergaro sono pronti a partire, in attesa di gara d’appalto, una serie di lavori – per una somma complessiva di quasi 145mila euro – che serviranno a risolvere alcune criticità legate alla sicurezza stradale ad Ancarano, Rivergaro, Acquesio e Bassano. Si tratta di opere di manutenzione straordinaria che l’ufficio tecnico ha predisposto sulla base delle maggiori criticità e urgenze. A breve è previsto l’affidamento alle ditte esecutrici.

I DETTAGLI CON TUTTI GLI INTERVENTI SU LIBERA’ IN EDICOLA