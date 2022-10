“Adolescenti disinteressati alla politica”: è il rapporto stilato da tre studenti

Si chiama “Il rapporto tra la politica e i cittadini nella provincia di Piacenza” ed è un report che fotografa uno spaccato del complicato rapporto tra i piacentini e il mondo della politica. A stilarlo sono stati una 24enne di Castel San Giovanni, Amanda Berni, insieme a due compagni di università: Eugenio De Benedittis e Nicola Garibaldi. L’idea è nata a Castel San Giovanni, dopo che Amanda ha partecipato ad un convegno che era stato organizzato al teatro Verdi in tema i giovani e la politica. “L’ho trovato molto interessante e, una volta concluso, ho pensato che sarebbe stato interessante strutturare un questionario da sottoporre a un campione di persone per testare il loro interesse circa verso la politica”. La giovane ha quindi contattato i compagni di università, tutti e tre iscritti al corso 5+1 della Cattolica (due lauree in sei anni di studio intensivo) e insieme hanno messo a punto un questionario che hanno distribuito on line. Il campione, 203 persone, va dai 14 ai 100 anni. Tra gli adolescenti il disinteresse per la politica cresce a dismisura. Il mezzo maggiormente usato da chi invece si informa è internet.

