I “camerati” annullano la cena per la Marcia su Roma. Insulto sulla porta del locale

Arriva il dietrofront. La cena tra “camerati” per celebrare i cent’anni della Marcia su Roma è stata annullata. Lo rivela il titolare del ristorante scelto come location per il discusso ritrovo tra nostalgici del Ventennio. Risulta che fino a ieri fossero circa trenta le adesioni già raccolte per il convivio che puntava a celebrare la ricorrenza della presa del potere del fascismo in Italia (28 ottobre 1922). Un appuntamento – si è appreso poi in questi giorni – che si ripeteva ogni anno. Facile intuire come dopo le polemiche di questi giorni l’azione “diplomatica” di polizia e carabinieri abbia indotto gli organizzatori a ripensarci e dunque rinunciare a un evento che sulla carta doveva restare privato e riservato, ma che è diventato di dominio pubblico dopo essere stato promosso anche via chat, generando reazioni di sdegno e preannunci di iniziative di protesta.

I DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI