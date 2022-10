Messa di ringraziamento per santo Scalabrini, il vescovo: “Luce nell’anno giubilare”

Il maestro Federico Perotti pigia sui pedali dell’antico organo della Cattedrale mentre per tutte le navate risuona il Kyrie eleison. “È un momento bello quello che stiamo vivendo” ha appena detto il vescovo della diocesi di Piacenza e Bobbio Adriano Cevolotto: è lui a presiedere la messa di ringraziamento per la canonizzazione di monsignor Giovanni Battista Scalabrini avvenuta a Roma lo scorso 9 ottobre con papa Francesco. Insieme a lui anche i suoi predecessori, monsignor Gianni Ambrosio e monsignor Luciano Monari, i sacerdoti della diocesi, ma anche i responsabili delle realtà fondate da Scalabrini.

“Un anno fa, quando abbiamo iniziato le celebrazioni per i 900 anni della costruzione della Cattedrale, non avremmo pensato che la conclusione di questo anno giubilare sarebbe stata illuminata dalla canonizzazione del vescovo Scalabrini – sottolinea monsignor Cevolotto – siamo qui oggi in tanti: una bella e – aggiungo io – saporita macedonia, come ci aveva definito papa Francesco. La nostra cattedrale è il luogo più adatto per accoglierci oggi perché il vescovo Scalabrini è parte di questo spazio ecclesiale: non solo perché qui sono conservate le sue spoglie, ma anche perché la cattedrale è stata una delle preoccupazioni del suo impegno pastorale e lui si è adoperato per il restauro di questo edificio”.