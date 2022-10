“Sentiero del Tidone” preso d’assalto da migliaia di visitatori

Venerdì 28 ottobre in auditorium, a Borgonovo, si parlerà del “Sentiero del Tidone” lungo il quale, da gennaio ad oggi, si calcola siano passati migliaia di visitatori. Tra loro esperti podisti, ciclisti, centinaia di bambini impegnati nei progetti scolastici, partecipanti alle camminate di “Valtidone Lentamente”. Di tutto questo, e delle prospettive future, si parlerà venerdì alle 21 durante un convegno diviso in due parti. La prima sarà l’occasione per illustrare tutte le novità introdotte grazie al progetto “Interventi di valorizzazione e adeguamento dell’itinerario Sentiero del Tidone” del Gal del Ducato a cui ha aderito il Consorzio di Bonifica di Piacenza. Nella seconda parte spazio a tutti coloro che collaborano ai vari progetti: le guide Aigae, le scuole, associazioni, Pro loco, sponsor privati. Sarà attivo un banchetto in cui sarà possibile iscriversi o rinnovare il proprio tesseramento per l’anno 2023. Verrà infine distribuito il materiale promozionale.

