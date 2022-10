A 82 anni canta la sua “Ninna nanna del frugoletto” per il bisnipotino

Sandro Ballerini è il bisnonno di 82 anni che, in perfetta forma, ha cantato e suonato in San Colombano a Bobbio la “Ninna nanna del frugoletto” da lui composta trent’anni fa per le nipoti Isabella e Angelica. Ha voluto omaggiare così il pronipote Massimiliano Mozzi nel giorno del battesimo celebrato da don Mario Poggi.

“In questa chiesa 120 anni prima nell’altare di sinistra si sposavano i poveri, i campagnoli, mentre solo nell’altare centrale si sposavano nobili e ricchi”, ha ricordato Ballerini, scrittore, ricercatore, ex assessore. “Qui si sposarono già i miei nonni Giovanni e Giustina e dopo la cerimonia nuziale col “biroccio” trainato dal cavallo hanno fatto come viaggio di nozze il tragitto Bobbio-Marsaglia, dove aprirono il mulino con macina e asino”.

