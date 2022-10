Camera civile avvocati, per il decennale incontri nelle scuole con Di Francesco

Prende il via con due appuntamenti nelle scuole piacentine il decennale della Camera Civile degli avvocati di Piacenza, in occasione della giornata europea della giustizia civile, il 25 ottobre alle scuole ISII Marconi (ore 8:50 – 10:30) e al Liceo Gioia (11:00-12:40) con ospite d’eccezione l’ex calciatore Eusebio Di Francesco.

Partendo dal libro “Leggi qui. Guida galattica (e)norme per adolescenti” (Mondadori, 2022, scritto da svariati giuristi insieme con personaggi noti di vari ambiti – spettacolo, sport, cinema, televisione, carta stampata) si parlerà in modo semplice e divulgativo di svariati temi giuridici che riguardano da vicino le studentesse e gli studenti: dalla Costituzione al diritto civile e a quello penale, passando per temi come “meritocrazia e accesso al lavoro”, responsabilità dei minori sul web e sui social, e le insidie che si nascondono dietro gli acquisti online.

“La Camera Civile degli Avvocati di Piacenza è un’associazione forense costituita nel 2012 e composta da avvocati civilisti con lo scopo, fra gli altri, di “riqualificare la figura dell’avvocato civilista, valorizzandone il ruolo e la funzione nella società civile e tutelandone il prestigio e il decoro” e aderisce all’Unione nazionale delle Camere Civili. Nel decennale della costituzione – spiega l’avvocato Claudio Tagliaferri, presidente – vogliamo offrire alla città alcuni eventi sulla Giustizia, in particolare quella civile, e sulla legalità aperti a tutti, e quale miglior modo di iniziare se non dalle scuole?”. Incontri e dibattiti con gli studenti, un leit motive anche per i prossimi incontri aperti al pubblico in occasione del decennale che verranno resi noti nei prossimi giorni.

IL PROGRAMMA NELLE SCUOLE Dalle 9 alle 10,30 all’ISII Marconi – Da Vinci, via IV Novembre con avv Claudio Tagliaferri – Pres. Camera Civile degli Avvocati di Piacenza, Eusebio Di Francesco “Meritocrazia nell’accesso al lavoro” e Avv. Chiara Ertola “Web, social e responsabilità del minore”. Dalle 11 alle 12,40 appuntamento al Liceo Melchiorre Gioia, viale Risorgimento, con gli stessi ospiti in programma e con l’avvocata Erika Scorrano che parlerà di “Web, social, acquisti on line, capacità giuridica e di agire e responsabilità del minore”. A seguire il confronto con gli studenti.