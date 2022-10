Festival della Cultura tecnica a Piacenza: incontri fino a metà dicembre

La Provincia di Piacenza aderisce per il quinto anno consecutivo al Festival della Cultura tecnica, la rassegna dedicata alla valorizzazione della cultura tecnica e scientifica in ambito scolastico, formativo e professionale.

Dal 12 ottobre 2022 al 15 dicembre 2022 il programma del Festival (nato a Bologna nel 2014) torna ad appassionare studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con una ricca proposta di iniziative dedicate al tema “Lavoro dignitoso e crescita economica”, obiettivo 8 dell’Agenda ONU: la volontà è quella di facilitare una riflessione costruttiva e partecipata sull’idea di una crescita economica equa e inclusiva, basata su competenze, servizi e innovazione.

Il calendario piacentino e il ruolo della Provincia

La Provincia di Piacenza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico ed il Comune di Piacenza, ha coinvolto e coordinato una rete di soggetti pubblici e privati per realizzare gli eventi del ricco calendario piacentino.

Valorizzare i percorsi scolastici, formativi e professionali in ambito tecnico-scientifico e generare riflessioni, esperienze e confronti per immaginare nuove connessioni tra il fare e il pensare sono gli obiettivi delle iniziative previste, riunite in due diversi cartelloni. Del consueto programma fanno parte una ventina di eventi, in parte in presenza e in parte da remoto, curati da una pluralità di differenti realtà locali.

IL PROGRAMMA