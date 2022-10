Attese al passaggio a livello tra Rottofreno e Santimento, arriva Capitan Ventosa

Per sbloccare la situazione delle lunghe attese al passaggio a livello ferroviario tra Rottofreno e Santimento ci vorrà l’intervento di Capitan Ventosa? L’inviato della popolare trasmissione Striscia la Notizia è stato avvistato nei pressi del passaggio a livello in località Caserma, dove da molto tempo gli abitanti lamentano attese infinite (anche di mezz’ora) per il passaggio dei treni e conseguenti lunghe code. Una situazione di esasperazione che nel tempo è cresciuta, fino a quando i cittadini – di fronte ad un continuo nulla di fatto istituzionale – si sono rivolti a Striscia.

Il supereroe giallo con lo stura-lavandino in testa in questi giorni ha tenuto monitorata la situazione nella zona, per capire se effettivamente le attese siano così gravi come i cittadini segnalano da tempo. E nell’occasione ha intervistato e raccolto l’opinione degli abitanti di Santimento e degli automobilisti di passaggio o fermi ad aspettare alle barriere abbassate. Tutti, al momento, sembrano aver confermato il disagio. Ma la presenza di Ventosa non è passata inosservata, tanto che qualcuno ne ha approfittato per fermarsi per scattare qualche selfie. A segnalare la presenza di Striscia è stata anche il sindaco di Rottofreno Paola Galvani, che martedì 25 ottobre incontrerà in Prefettura la società Rfi per avere – si spera – rassicurazione in merito.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’