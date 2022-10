Boscone Cusani, recuperata dai vigili del fuoco l’auto emersa dopo la secca del Po

Era stato uno dei “regali” dell’ultima grande siccità – in parte ancora in corso – degli ultimi mesi, quando il livello del fiume Po si è abbassato come mai accadeva da molti anni. Il relitto di un’auto, solitamente sommerso dalle acque, era spuntato la scorsa estate, incastrato ai piedi della riva del Grande Fiume a Boscone Cusani, nel territorio di Calendasco: un rifiuto da eliminare, oltre ad un brutto biglietto da visita per i pellegrini della via Francigena che proprio lì di fronte transitano nel tragitto in barca da Corte Sant’Andrea al Guado di Sigerico.

Così, questa mattina è andata in scena una grande operazione di recupero che ha visto impegnati i vigili del fuoco di Piacenza, i carabinieri forestali e Aipo con il coordinamento della Prefettura di Piacenza. Le segnalazioni del relitto, del quale spuntava solo la parte posteriore, erano arrivate nei mesi estivi assieme all’attività di controllo lungo il Po effettuata dai carabinieri forestali di Piacenza: proprio da loro, assieme al Comune di Calendasco, era arrivata la spinta per la rimozione del mezzo abbandonato.