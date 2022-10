Fiorenzuola: ciclo di laboratori educativi al Centro per le famiglie

Tornano i laboratori educativi promossi dal Centro per le famiglie del Distretto Socio-Sanitario di Levante, con sede a Fiorenzuola d’Arda: sei gli appuntamenti del ciclo di incontri, in programma dal 28 ottobre sino al 23 dicembre, e rivolti a genitori e bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. I laboratori, curati dalla pedagogista Monica Garatti, si terranno presso la sede del Centro per le Famiglie, in via Teofilo Rossi: la rassegna è organizzata in collaborazione con il Settore dei Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Fiorenzuola d’Arda, e le cooperative sociali Aurora Domus e Strade Blu. Soddisfatta per l’iniziativa il vicesindaco e assessore alle Politiche Socio-Sanitarie del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Paola Pizzelli, che auspica “la presenza di numerose famiglie per questi laboratori, che da un lato permetteranno ai bimbi di conoscere ed imparare, mentre i genitori avranno la possibilità di sperimentare nuove occasioni educative insieme ai propri figli”.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Tutti gli incontri si terranno dalle 17 alle 19: la prima attività, venerdì 28 ottobre, sarà dedicata – come recita il titolo dell’incontro – “Alla scoperta del gioco euristico”; seguirà, il 4 novembre,

“Giochiamo con… la zucca”, laboratorio che riprenderà il celebre frutto in voga per la festa di Halloween; il venerdì seguente, capacità sensoriali in prima linea per “Tatto, gusto, vista… conosciamo la melagrana”, mentre il 18 novembre, nel pieno della stagione autunnale, si svolgerà il laboratorio “Cammina, cammina… un tappeto di foglie”. Ultimi due appuntamenti a dicembre: il 2 “Che profumo… di arancia”, mentre il 23 dicembre, a poche ore dal Natale, il ciclo si concluderà con “Un sacchetto… di biscotti”.