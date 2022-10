Ines Perini, la pensionata che pulisce la città: “Riempio anche sei sacchi in un giorno”

Se c’è una cosa che Ines Perini proprio non riesce a sopportare è scorgere con la coda dell’occhio una cartaccia per strada, una lattina di birra abbandonata sul marciapiede: perfino i cicchi delle sigarette e i foglietti “in formato coriandolo” non sfuggono alla sua vista da falco.

“E’ più forte di me – confessa – se mi imbatto anche nel più piccolo rifiuto avverto un irrefrenabile desiderio di rimuoverlo”.

E così, mossa da una profonda avversione per l’immondizia volutamente dimenticata e da un instancabile buonumore, questa arzilla 77enne piacentina – già da molti anni – approfitta delle sue camminate quotidiane per raccogliere tutto ciò che normalmente dovrebbe “dormire” all’interno dei cassonetti.

“Che sia una passeggiata o uno banale spostamento – spiega – porto sempre con me la mia attrezzatura. Se non sono di fretta mi fermo a raccogliere ciò che trovo. Purtroppo, di incivili ce ne sono parecchi e così, nel corso di un’uscita di due ore, riesco a riempire anche cinque-sei sacchi di immondizia”.

Girando la città, Ines è abituata a trovare di tutto: “Sul podio ci sono i pacchetti di sigarette vuoti, lattine varie e bottiglie di vetro. Ma anche cartacce, contenitori in plastica e da due anni a questa parte anche parecchie mascherine. La cosa più strana che mi capita di raccogliere ultimamente sono però i cotton fioc: non avete idea di quanti si ne trovino un po’ ovunque”.

Rimuovendo parte dei rifiuti dei suoi concittadini, Ines si è resa testimone dei cambiamenti avvenuti a Piacenza. “Prima era diverso – prosegue – è inutile che ci giriamo attorno. Prendiamo ad esempio via Colombo, una strada che abitando a San Lazzaro percorro spesso durante i miei spostamenti. Anni fa riempivo solo un sacco, oggi ne riempio anche cinque”.

Se il presente non sembra particolarmente radioso, per Ines il futuro non è così spacciato: “Sto notando che i bambini, specialmente quelli più piccoli, sono molto ricettivi e quando mi vedono chinata sotto a un cespuglio per raccogliere qualcosa, si avvicinano chiedendo se possono aiutarmi. Io non voglio che tocchino niente ma se uno di loro mi porge una cartaccia provvedo subito a disinfettargli le manine con il mio igienizzante. Sono piccoli gesti che mi fanno ben sperare per il domani”.