Liceo Volta, intonaco si stacca dal soffitto durante la lezione. Nessun ferito, aula evacuata

Un grosso pezzo di intonaco si è staccato dal soffitto di un’aula del liceo Volta mentre era in corso la lezione. I calcinacci sono caduti attorno alla cattedra ma non hanno colpito nessuno. L’aula è stata subito evacuata. Alunni e insegnante non hanno riportato per fortuna alcuna ferita e continueranno a fare lezione nella vicina biblioteca scolastica fintanto che la Provincia non darà il via libero al rientro in aula.

Subito sono intervenuti tecnici e operai che hanno verificato le condizioni dell’intero soffitto che confina con un solaio. A parte la zona in cui è avvenuto il distacco non ci sarebbero altre criticità e la Provincia, proprietaria dell’edificio, conta di ripristinare l’intonaco entro questa settimana. In contemporanea verranno verificate le condizioni di tutte le restanti aule. La palazzina è quella costruita di recente, alle spalle del vecchio liceo di via Nazario Sauro.

“Non c’erano segni premonitori – dice la preside Simona Favari – come macchie di umidità, crepe o infiltrazioni tali da lasciar pensare che l’aula non fosse in sicurezza”.