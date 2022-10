Minaccia con il coltello e rapina un uomo: straniero arrestato dalle Volanti

La Squadra Volante della questura ha arrestato in flagranza di reato uno straniero pregiudicato, autore di una rapina aggravata dall’uso di un coltello ai danni di un altro uomo.

È stata la stessa vittima che, in stato di agitazione, ha chiesto aiuto al 113 perché appena minacciato con un coltello e poi rapinato della propria collanina nella zona di via Conciliazione.

Le Volanti sono intervenute tempestivamente, fermando un soggetto che corrispondeva alla descrizione, riscendo immediatamente a rinvenire la refurtiva, poi restituita al proprietario.

Lo straniero, inoltre, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, motivo per il quale è stato denunciato. Ma soprattutto è stato arrestato per rapina aggravata ed portato al carcere delle Novate.

Sono in corso approfondimenti dell’Ufficio Immigrazione circa la sua posizione sul territorio nazionale: sarà anche espulso.

“Il pronto intervento delle Volanti – commenta la questura – anche in questa circostanza ha permesso di arginare immediatamente la pericolosità sociale dell’indagato, impedendo che lo stesso si desse alla fuga o commettesse ulteriori reati, nonché di restituire alla vittima il bene sottratto”.

